2019-04-02T13:25:36+03:00
Происшествия

Житель Алейска несколько дней шиковал на украденные у знакомого деньги

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Ближайшие два с половиной года житель Алейска проведет в колонии строго режима. Это наказание он получил за кражу банковской карты у своего знакомого.

Как сообщил помощник Алейского межрайонного прокурора Дмитрий Лысиков, осужденный распивал спиртные напитки со своим знакомым. Когда тот уснул, злоумышленник украл у него банковскую карту с функцией бесконтактного расчета.

После этого он неоднократно пользовался чужой банковской картой по своему усмотрению. В частности, в одном из магазинов он встретил знакомую женщину и купил для нее продукты, а для ее детей сладости и игрушки. Дальше он увидел, как в магазин вошел мужчина с четырьмя маленькими детьми. Тогда местный Робин Гуд купил ребятишкам мороженое.

В дальнейшем осужденный поехал в соседнее село. Там он продолжил распивать спиртные напитки. Когда он отправился со своей знакомой в магазин, заметил, что у той порвана обувь. На деньги с украденной банковской карты мужчина купил для знакомой резиновые калоши.

Кроме этого злоумышленник рассчитывался чужой банковской картой за услуги такси.

Когда подозреваемого в краже задержали, он не признал свою вину, однако следствию удалось собрать достаточные доказательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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