Житель Горняка обворовывал магазин через потайную дверь

СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-02T10:17:04+03:00

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Хозяйка продуктового магазина, который находится в Горняке, обратилась в полицию после того, как из торговой точки стали «чудесным» образом пропадать продукты питания и алкоголь.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, прибывшие на место сотрудники полиции также не обнаружили незаконного проникновения. Замки входных дверей и оконные решетки были целыми.

После более тщательного осмотра помещения полицейские обнаружили за стеллажом дверь, которая вела в комнату общежития.

Вскоре нашелся и подозреваемый. Им оказался молодой человек, который проживал в этом общежитии. Он уже признался в совершенных кражах. Парень рассказал, что прежде чем забраться в магазин, он аккуратно убирал товар с нижней полки стеллажа, а уходя, ставил товар на место.

По предварительным данным, молодой человек похитил продукты питания и алкогольные напитки на общую сумму более трех тысяч рублей.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU