2019-04-02T09:24:21+03:00
Происшествия

После случайного знакомства жительница Барнаула осталась без смартфона

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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После случайного знакомства жительница Барнаула осталась без смартфонаПосле случайного знакомства жительница Барнаула осталась без смартфонаФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Неприятностями для 43-летней жительницы Барнаула обернулось знакомство с 32-летним мужчиной. Женщина позвала нового ухажера в гости, а тот украл у нее смартфон.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, потерпевшая рассказала, что позвала мужчину к себе домой для совместного распития алкоголя. Когда женщина уснула, злоумышленник украл у нее смартфон, после чего скрылся. Потерпевшая оценила ущерб в четыре тысячи рублей.

Обратившись в полицию, она смогла описать точные приметы своего нового знакомого. Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника. Мужчина не стал отрицать своей вины. В отделе полиции он сообщил, что успел продать смартфон неизвестному ему человеку.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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