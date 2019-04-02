В Барнауле за 11,5 млн рублей подают коттедж с бильярдным залом

СЕГОДНЯ 04:03 2019-04-02T04:03:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле выставили на продажу коттедж в классическом стиле с бильярдным залом. Стать его обладателем можно за 11,5 млн рублей.

Как сообщила «Недвижимость Алтай», площадь дома составляет 180 квадратных метров. На первом и втором этажах дома расположены большая гостиная с камином, четыре спальных комнаты, просторная кухня с гарнитуром и бытовой техникой, встроенная гардеробная, два туалетных комнаты, в одной из которых находится джакузи.

Бильярдный зал оборудован на цокольном этаже. Там же находится мастерская, хозяйственная и газовый котел. В доме проведено централизованные водоснабжение и канализация, а также газовое отопление.

На земельном участке в 14 соток есть большая новая баня с кладовой, теплица, зона для барбекю, летняя веранда с кухней площадью 40 квадратных метров, зона и гараж.

ИСТОЧНИК KP.RU