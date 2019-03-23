2019-03-23T08:19:29+03:00
Происшествия

В Барнауле поймали шоплифтера

Иван ОЛЕКСЮК
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По факту возбудили уголовное делоПо факту возбудили уголовное делоФото: Олег УКЛАДОВ
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Барнаульские полицейские задержали магазинного воришку, который стащил из магазина спортивные футболку и брюки.

Все произошло в крупном торговом центре города Барнаула. После визита одного из посетителей сотрудники обнаружили пропажу товара. Как рассказали в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю, работники магазина просмотрели камеры и увидели, как мужчина прячет одежду, после чего уходит. Сумма причиненного ущерба составила около трех тысяч рублей.

Вычислить шоплифтера не составило труда, полицейские по камерам нашли подозреваемого и задержали его. Воришкой оказался житель города Барнаула 1982 года рождения. Похищенную одежду изъяли и вернули в магазин. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).

ИСТОЧНИК KP.RU

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