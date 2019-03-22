Чоповцы избили посетителей пивной: СК возбудил уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-22T14:44:43+03:00

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Краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело против чоповцев, которые избили посетителей пивбара в Барнауле.

- По данным следствия, ранним утром 9 марта 2019 года прибывшие на охраняемый объект – магазин «Пиффков» в городе Барнауле сотрудники КЧОП «Сотня» вышли за пределы своих полномочий, применив в отношении посетителя магазина физическую силу. В настоящее время следственными органами ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, - сообщается в ведомстве.

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как один из сотрудников ЧОП бьет посетителя, также один из охранников применил нечто похожее на газовое оружие, после чего люди, находящиеся в помещении начали кашлять. Камера запечатлела момент, когда один из охранников выбивает телефон из рук посетителя, пытавшегося заснять происходящее.

ИСТОЧНИК KP.RU