Барнаул встал в пробках вечером 22 марта

СЕГОДНЯ 14:02 2019-03-22T14:02:06+03:00

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Вечером в пятницу, 22 марта, многие автомобилисты Барнаула встали в восьмибалльных пробках.

Так, по данным сервиса «Яндекс Пробки», сильно затруднено движение в районе ТРЦ «Галактика». Там пробка образовалась от площади Октября. Пробки также на улицах Ядринцева, Челюскинцев, проспекте Социалистическом, рядом с площадью Победы, на проспекте Красноармейском. Лучше в тот район Барнаула города через Строителей не ехать.

Также в пробке стоят автомобилисты от улицы Димитрова до Кулагина. Едва едут машины и по проспекту Красноармейскому от улицы Анатолия до Песчаной. Как всегда, стоят машины в пробке на шоссе Ленточный бор в сторону Власихинской.

Также заторы образовались на улице Власихинской, около ТРЦ «Европа», Кондитерской фабрики, а также на улице Попова от проезда Северо-Власихинского до Павловского тракта.

ИСТОЧНИК KP.RU