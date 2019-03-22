Барнаул встал в пробках вечером 22 марта
Вечером в пятницу, 22 марта, многие автомобилисты Барнаула встали в восьмибалльных пробках.
Так, по данным сервиса «Яндекс Пробки», сильно затруднено движение в районе ТРЦ «Галактика». Там пробка образовалась от площади Октября. Пробки также на улицах Ядринцева, Челюскинцев, проспекте Социалистическом, рядом с площадью Победы, на проспекте Красноармейском. Лучше в тот район Барнаула города через Строителей не ехать.
Также в пробке стоят автомобилисты от улицы Димитрова до Кулагина. Едва едут машины и по проспекту Красноармейскому от улицы Анатолия до Песчаной. Как всегда, стоят машины в пробке на шоссе Ленточный бор в сторону Власихинской.
Также заторы образовались на улице Власихинской, около ТРЦ «Европа», Кондитерской фабрики, а также на улице Попова от проезда Северо-Власихинского до Павловского тракта.
ИСТОЧНИК KP.RU