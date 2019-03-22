2019-03-22T04:46:34+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула взяла кредит на подругу, чтобы отдать ей долг

Иван ОЛЕКСЮК
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Женщина оформила на нее 100 тыс. рублейЖенщина оформила на нее 100 тыс. рублейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жительница Барнаула подставила подругу, оформив на нее кредит, чтобы вернуть ей же долг. Но многоходовка, придуманная в время пьянки, не принесла ей успеха.

Все началось с того, что 24-летняя жительница столицы мира, как любят называть свой родной город барнаульцы, заняла у подруги 35 тыс. рублей. Отдавать было нечем, кредитор намекал, что деньги пора возвращать, но не слишком часто - человеческие отношения были на первом месте.

Как пишет телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul, накануне «аферы» девицы выпивали и та, что брала деньги в долг, попросилась переночевать к подружке.

Пока та спала, она взяла ее мобильник, оформила экспресс-кредит на 100 тыс. рублей. А утром сообщила, что возвращает долг. Оставшиеся деньги, она, конечно, оставила себе. Счастье длилось недолго, буквально через пару часов, жертве обмана пришло сообщение с напоминанием о первом платеже и прочих радостях кредита. Она пошла в полицию, где быстро разобрались в ситуации.

Кредит, конечно, остался, а против подруги возбудили уголовное дело по статье о краже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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