Селянин убил приятеля и похоронил его на своей усадьбе

СЕГОДНЯ 18:19 2019-03-21T18:19:01+03:00

Почти год следователи не могли найти мужчину, а оказалось, что его зарезали Фото: Анна СЕМИНА

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В Алтайском крае следователи раскрыли запутанное дело о пропаже 64-летнего жителя села Тогул. Оказалось его убил приятель.

В апреле 2018 года в полицию поступило заявление о пропаже мужчины. Родные рассказали, что он ушел из дома и не вернулся. Следователи взяли за основу криминальный характер исчезновения пенсионера. В связи с чем было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Почти год специалисты не могли найти зацепки и все же расследование сдвинулось с мертвой точки. Появился подозреваемый – 46-летний знакомый мужчины.

- По версии следствия, в начале апреля потерпевший пришел в гости к нему. Мужчины вместе выпивали. Между ними произошла ссора. Хозяин дома схватил нож и ранил оппонента. От полученных травм старик скончался на месте происшествия, - рассказывают в пресс-службе СУСКа по Алтайскому краю.

Пытаясь скрыть убийство, селянин закопал тело приятеля на своем приусадебном участке. Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU