Селянин убил приятеля и похоронил его на своей усадьбе
В Алтайском крае следователи раскрыли запутанное дело о пропаже 64-летнего жителя села Тогул. Оказалось его убил приятель.
В апреле 2018 года в полицию поступило заявление о пропаже мужчины. Родные рассказали, что он ушел из дома и не вернулся. Следователи взяли за основу криминальный характер исчезновения пенсионера. В связи с чем было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Почти год специалисты не могли найти зацепки и все же расследование сдвинулось с мертвой точки. Появился подозреваемый – 46-летний знакомый мужчины.
- По версии следствия, в начале апреля потерпевший пришел в гости к нему. Мужчины вместе выпивали. Между ними произошла ссора. Хозяин дома схватил нож и ранил оппонента. От полученных травм старик скончался на месте происшествия, - рассказывают в пресс-службе СУСКа по Алтайскому краю.
Пытаясь скрыть убийство, селянин закопал тело приятеля на своем приусадебном участке. Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU