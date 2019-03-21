Отец несколько месяцев насиловал собственную дочь

СЕГОДНЯ 17:41 2019-03-21T17:41:17+03:00

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В Алтайском крае под суд пойдет житель Первомайского района. 40-летний мужчина несколько месяцев насиловал собственную дочь и грозился убить ее.

Следствие установило, что октября по декабрь прошлого года мужчина несколько раз совершал сексуальное насилие над своей 13-летней дочерью. Чтобы она не проболталась, он угрожал ей физической расправой.

- Следователи смогли доказать его причастность к 14 фактам изнасилования и насильственных действий сексуального характера по отношении к девочке, - уточняют в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

На стадии предварительного следствия мужчина своей вины так и не признал. При этом выяснилось, что несмотря на то, что он жил в семье, он не принимал участия в воспитании собственных детей и не содержал их материально. Помимо этого нигде не работал и сидел на наркотиках.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU