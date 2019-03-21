2019-03-21T13:52:53+03:00
Происшествия

Присяжные признали двух братьев виновными в убийстве приятеля

Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае состоялся суд над двумя братьями из Кулундинского района. Их обвиняли в убийстве.

Следствие установило, что в октябре 2017 года в одной из квартир жилого дома в селе Кулунда братья выпивали вместе со своим знакомым. Как часто бывает, разгоряченные алкоголем мужчины начали спорить.

- Между ними произошла ссора. Братья стали избивать знакомого, а после этого сбросили с балкона пятого этажа и сразу же сбежали, - рассказывают в пресс-службе Следственного управлении СК РФ по Алтайскому краю. - Спустя несколько часов потерпевший скончался в больнице от полученных травм.

На этапе предварительного следствия братья утверждали, что они не причастны к произошедшему, что потерпевший сам выбросился из окна, так как хотел совершить самоубийство. Свои слова подкрепляли тем, что он якобы ранее об этом уже говорил. Тем не менее, следователи собрали достаточное количество улик, доказывающих их вину.

Присяжные заседатели единогласно согласились с выводами следствия. Мужчинам дали по 14 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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