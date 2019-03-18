2019-03-18T08:13:32+03:00
Общество

Билеты на скорые и пригородные поезда продают со скидкой

Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае действует система скидок на пригородные и скорые поезда – 10%.

Как сообщают в «Алтай-Пригороде», акция действует до 31 марта. По ее условиям, скидку можно получить в скорых поездах «Калина красная» и «Восток» сообщением БарнаулБийск, а также «Просторы Алтая» сообщением Барнаул - Рубцовск. Причем что важно: скидка распространяется на вагоны всех классов. Таким образом, до наукограда можно доехать в вагоне второго класса за 250 рублей (ранее 280 рублей), а до Рубцовска за 471 рубль (ранее 523 рубля).

Эта же скидка распространяется на покупку полных и детских билетов «туда-обратно» (без указания мест в электропоездах и пригородных поездах). Таким образом из Барнаула в Заринск и обратно можно добраться за 216 рублей (вместо 240).

- При этом билет по системе «туда-обратно» действителен в течение четырех календарных дней, - сообщают на предприятии.

Дополнительная информация по телефону: (3852) 29-21-68 или на официальном сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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