Посевная площадь Алтая составит 5,3 млн гектаров

СЕГОДНЯ 14:29 2019-03-14T14:29:53+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 14 марта, принял участие в заседании Правительства Российской Федерации. Он рассказал о подготовке региона к посевной.

Виктор Томенко отчитался, что на сегодняшний день наши сельхозтоваропроизводители уже получили первый транш федеральных и краевых субсидий. На сегодняшний день освоено 355 миллионов рублей. В марте будет освоено более 450 миллионов.

- В крае проведена заявочная кампания в Росагролизинг на 180 единиц техники на сумму почти один миллиард рублей, - сообщают в правительстве Алтайского края.

Что касается материально–технической и финансовой базы, то предприятия региона имеют возможность провести весь плановый комплекс весенне-полевых работ вовремя и качественно в течение 25 - 30 рабочих дней. Готовность техники соответствует уровню прошлого года. В хозяйствах заготовлено 35 тысяч тонн дизельного топлива (38%) и семь тысяч тонн бензина (47%). Требуется докупить ГСМ на сумму 3,4 миллиарда рублей (50 тысяч тонн дизельного топлива и восемь тысяч тонн бензина).

В полном объеме хозяйства обеспечены и семенами. Количество удобрений в три раза превышает показатели 2018 года. В целом посевная площадь составит 5,3 миллиона гектаров, что на 130 тысяч гектаров больше, чем в прошлом сезоне. Яровой сев запланировано провести на площади 4,6 миллиона гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU