Боксер ударил женщину в ночном клубе Барнаула

СЕГОДНЯ 12:51 2019-03-14T13:55:07+03:00

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Боксер, ударивший женщину в ночном клубе Барнаула, предстанет перед судом. Инцидент произошел в конце апреля прошлого года.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, три горожанки, которые не виделись долгое время, отмечали в клубе день рождения детей. Недалеко от их столика расположилась компания молодых людей, которые приехали в клуб со свадьбы. Среди них был мастер спорта по боксу, у которого на следующий день должны были пройти соревнования. Мужчина стал бесцеремонно приставать к женщинам. Когда ему сделали замечание, боксер не растерялся и ударил в область таза женщины. Она обратилась за помощью к охране ночного клуба, однако те порекомендовали ходить с личными телохранителями.

После женщина пошла в больницу, где ей диагностировали ушиб с отеком мягких тканей, выраженным болевым синдромом, нарушением функции левой нижней конечности.

Боксер пояснил, что ошибся, приняв женщин за своих знакомых.

ИСТОЧНИК KP.RU