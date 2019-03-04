2019-03-04T12:43:00+03:00
Общество

В Рубцовске вновь нашли мешки с опасными медицинскими отходами

Юлия ЕВГРАФОВА
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Первая жалоба на несанкционированную свалку поступила от жителей Рубцовска еще в июне прошлого года, через 8 месяцев мешки с опасными отходами нашли вновь - на складе в гараже.

Все это время мусор категории Б (представляет собой эпидемиологическую опасность) перевозился с места на место по городу, сообщает "МК на Алтае". Мешки с использованными шприцами, катетерами, перчатками, окровавленными бинтами и прочими медицинскими отходами случайно обнаружил арендодатель склада. Его насторожил ужасный запах, и он вскрыл гараж. Открывшаяся картина была нелицеприятной – разорванные мешки с мусором, смрад и крысы.

После требований арендодателя освободить склад, бизнесмен, который и завез все это «богатство», оперативно съехал со своим мусором. Правда, как выяснилось, в соседний гараж.

Местные жители и журналисты обеспокоены сложившейся ситуацией. Мусор постоянно перевозят вместо правильной утилизации, а он в это время продолжает разлагаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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