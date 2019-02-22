Пьяный мужчина побил стекла нескольких машин в Барнауле

СЕГОДНЯ 08:25 2019-02-22T08:25:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле несколько автолюбителей пожаловались на разбитые стекла их машин. Инцидент произошел вечером 21 февраля.

По их словам, пьяный мужчина разбил стекла автомобилей, которые были припаркованы во дворе дома №66 по улице Чеглецова. Как сообщают в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», в качестве орудия злоумышленник использовал камень.

- Хозяйка одного из автомобилей, заметив противоправные действия мужчины, вызвала полицию, - говорится в сообщении.

Прибывшие стражи правопорядка задержали хулигана. Информация о том, что мужчина пытался что-то украсть из салонов, не поступала.

Участники паблика уже в красках расписали, какое наказание ждет нарушителя спокойствия, но, а кто-то попытался пошутить на тему что же так разозлило мужчину:

- Ярый противник парковщиков во дворе, - написал один из участников группы.

ИСТОЧНИК KP.RU