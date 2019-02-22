2019-02-22T05:17:02+03:00
Общество

Барнаульцы могут за вознаграждение сдать оружие и боеприпасы

Анна СЕМИНА
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Оружие и боеприпасы можно сдать за вознаграждениеОружие и боеприпасы можно сдать за вознаграждениеФото: Анна СЕМИНА
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Барнаульцам предлагают добровольно и за вознаграждение сдать оружие и боеприпасы.

Акцию проводят в рамках профилактики правонарушений и для предупреждения незаконного оборота оружия и боеприпасов.

- Вознаграждение выплачивается за добровольную сдачу оружия, которое не состояло на учете в органах внутренних дел либо было утрачено или похищено, - сообщают в пресс-центре администрации города.

Заявление следует подавать в отдел лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Алтайскому краю по адресу: ул.Панфиловцев, 21а, телефон: (3852) 47-52-00.

Все те, кто добровольно сдаст оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, полностью освобождаются от уголовного преследования. За исключением тех случаев, когда с помощью данного оружия могли быть совершены противоправные деяния.

Напомним, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в соответствии с Уголовным кодексом, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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