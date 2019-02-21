2019-02-21T12:37:47+03:00
Общество

В некоторых школах Барнаула на входе нужно сдавать смартфоны

Юлия ЕВГРАФОВА
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СмартфонСмартфонФото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ
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Учеников начальных классов некоторых школ Барнаула просят сдавать свои телефоны в специальные коробки, в конце занятий их возвращают владельцам. В частности, так поступили в одной из гимназий города, сообщает "Толк".

- Такое решение мы приняли совместно со всеми родителями на собрании. Учительница неоднократно обращала на эту проблему наше внимание. Она рассказывала, что дети не отрываются от телефонов, пока идут в столовую, умудряются играть в них во время самих уроков, не говоря уже о переменах, – говорит мама одного из учеников этого класса.

Родители учеников по-разному отреагировали на такое предложение. Кто-то согласился с учителями, что так дети будут лучше усваивать материал. Другие наоборот, отнеслись негативно, считая, что у их детей слишком дорогие телефоны, чтобы оставлять их надолго без присмотра.

Некоторые учителя посчитали, что забирать вещи у школьников незаконно, даже если это временна мера. Они предложили купить детям кнопочные телефоны, которые отлично выполняют главную функцию – звонок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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