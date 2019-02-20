ВТБ Лизинг вошел в ТОП-3 лизинговых компаний по итогам 2018 года

СЕГОДНЯ 13:02 2019-02-20T13:02:46+03:00

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ВТБ Лизинг вошел в тройку крупнейших лизинговых компаний по объемам нового бизнеса по стоимости предметов лизинга без НДС в 2018 г. в рэнкинге агентства RAEX (РАЭКС – Аналитика). Кроме того, по объемам нового бизнеса компания стала лидером в сегменте оборудования для нефтегазодобычи и переработки, а также медицинской техники и фармацевтического оборудования.

Объем нового бизнеса ВТБ Лизинг по итогам 2018 г. вырос на 58% и достиг 158,6 млрд рублей. Общая сумма новых договоров финансового и оперативного лизинга – 276,7 млрд рублей.

Также по итогам 2018 г. ВТБ Лизинг вошел в ТОП-3 крупнейших лизинговых компаний по размеру портфеля в рэнкинге РА Эксперт. Портфель компании на отчетную дату составил 575,5 млрд рублей.

Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, прокомментировал:

- Прошлый год был успешным как для всего лизингового рынка, так и для нашей компании в частности. Мы активно наращивали бизнес по всем основным направлениям, в том числе в лизинге железнодорожной техники, который показал наибольшую динамику роста. В результате ВТБ Лизинг значительно укрепил свои позиции на рынке, что отразилось в улучшении нашего положения в авторитетных отраслевых рэнкингах.

В 2018 г. компания передала в лизинг более 20 тыс. единиц железнодорожной техники, увеличив портфель на 7% - до 89,5 тыс. единиц. По направлению «Автолизинг» портфель вырос на 10% – до 51 тыс. единиц. В прошлом году компании и индивидуальные предприниматели получили в лизинг порядка 30 тыс. транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU