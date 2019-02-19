На Алтае остановили продажи «Эреспала»

СЕГОДНЯ 12:57 2019-02-19T12:57:41+03:00

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В Алтайском крае изъяли из обращения французский препарат «Эреспал». Его продажи были остановлены 18 февраля. Врачам рекомендовано отменить его назначение и предлагать альтернативные лекарства.

- Распоряжение поступило от Минздрава РФ и Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Контроль за выполнением будет обеспечивать территориальный Росздравнадзор, - сообщает «АиФ» на Алтае».

«Эреспал» - препарат в виде сиропа и таблеток, содержит вещество фенспирид. Это довольно популярное средство от кашля, которое отпускалось по рецепту врача.

Исследования показали, что фенспирид негативно влияет на сердце, и компания-производитель «Лаборатории Сервье» решила изъять препарат из обращения.

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Выяснилось, что в этом французском препарате содержится опасное вещество фенспирид, оно может вызвать аритмию. Кстати, во Франции «Эреспал» уже запретили (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU