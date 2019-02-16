2019-02-16T06:11:03+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула обманула людей, заказавших у нее шторы

Возбуждено уголовное дело
Дарья САВЕНКО
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На сегодняшний день известно о шести потерпевших, все они - жители различных регионов России.На сегодняшний день известно о шести потерпевших, все они - жители различных регионов России.Фото: Дарья САВЕНКО
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Полицейские Барнаула задержали жительницу Барнаула, которая обманула шесть человек.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 27-летняя горожанка создала страницу по продаже текстиля в одной из популярных социальных сетей. С сентября по ноябрь прошлого года она принимала заказы на изготовление штор. Предоплату ей перечисляли на банковскую карту. После того, как ей переводили деньги, девушка блокировала страницы покупателей. Те, в свою очередь обращались в полицию. На сегодняшний день известно о шести потерпевших, все они - жители различных регионов России.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием».

Сотрудники полиции задержали горожанку по месту жительства. Она уже дала признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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