2019-02-15T16:28:41+03:00
Происшествия

Пожилой новоалтаец отправится на девять лет в тюрьму за сексуальное насилие над девочками

САПОЖКОВА Александра
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Суд приговорил мужчину к девяти с половиной годам лишения свободыСуд приговорил мужчину к девяти с половиной годам лишения свободыФото: Олег УКЛАДОВ
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59-летний житель города Новоалтайска отправился в исправительную колонию строгого режима за насилие над малолетними девочками.

Следствие установило, что с октября 2017 по июнь 2018 года мужчина в Новоалтайске и Барнауле совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочек в возрасте от пяти до 13 лет.

- Злоумышленник действовал вблизи школы и детских игровых площадок. Он использовал момент, когда дети находились одни, - сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю.

Следствие доказало пять эпизодов преступлений. Мужчину вину признал, однако от дачи показаний отказался. Однако суд признал мужчину виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и приговорил к девяти с половиной годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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