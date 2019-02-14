8 млн рублей выделили в Алтайском крае на подготовку и ликвидацию последствий паводка

СЕГОДНЯ 08:21 2019-02-14T08:21:40+03:00

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Весенний паводок – извечная тема в Алтайском крае и чем лучше к нему подготовиться, тем менее ощутимыми будут последствия. В этом году губернатор региона заложил на предупреждение и ликвидацию ЧС в период весеннего половодья восемь миллионов рублей.

Как рассказал ТАСС находящийся на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор региона Виктор Томенко, в этом году высота снежного покрова, скопившегося на территории региона, превышает норму в два раза, именно исходя из этого, край уже начал готовиться к половодью, ведь не исключено, что в таких условиях прохождение талых вод

- Комплекс превентивных организационных мероприятий мы проводим, они находятся под моим пристальным вниманием, утвержден план подготовки к паводку, выделены средства в размере восьми миллионов рублей, - отметил Виктор Томенко.

На сегодняшний день уже заключен контракт с «Алтайскими авиалиниями», которые будут заниматься перевозкой специалистов, спасателей и оперативных групп в зоны ЧС, проведения воздушной разведки. Также прошли согласования с использованием сил и средств войсковой части Алейска. Составлены списки пунктов временного размещения. Одновременно они могут вместить около 40 тысяч человек.

- Мы продолжаем реализовывать программы по созданию защитных сооружений, дамб. Бийск защитили дамбой от паводкоопасных явлений, строим гидротехнические сооружения в Красногорском, Чарышском районах. Как правило, это делается при поддержке федерального правительства, - отметил Виктор Томенко.

ИСТОЧНИК KP.RU