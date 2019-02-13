Министр культуры Алтайского края будет работать в одной команде с Башметом, Церетели и Лиепа

13 Февр. 10:36 2019-02-13T10:36:27+03:00

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Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова вошла в состав рабочей группы Госсовета России по направлению «Культура». Ей предстоит сотрудничать с известными личностями.

Данную группу возглавляет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Всего в ней порядка 50 человек. Среди них встречаются и небезызвестные личности: Юрий Башмет, Зураб Церетели, Михаил Пиотровский, Илзе Лиепа, Александр Калягин и другие.

Как сообщают в пресс-службе министерства культуры Алтайского края, рабочая группа будет заниматься подготовкой материалов и предложений к заседаниям Госсовета, анализом и оценкой результатов реализации региональных проектов и так далее.

Первое заседание группы назначено на 18 февраля.

Кстати напомним, другую рабочую группу - по направлению «Сельское хозяйство» - возглавил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

ИСТОЧНИК KP.RU