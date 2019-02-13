Барнаульские общественники просят власти восстановить парк «Изумрудный»

13 Февр. 06:59 2019-02-13T07:52:32+03:00

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Инициативная группа из нескольких барнаульцев написала открытое письмо в адрес губернатора Алтайского края Виктора Томенко и главы Барнаула Сергея Дугина. В этом послании идет речь о просьбе сохранить парк «Изумрудный».

– В настоящее время парк находится на грани катастрофы: спущен пруд, в аварийном состоянии мосты, уничтожены более 500 здоровых деревьев, пустоши заросли сорняком, отсутствует освещение, – говорится в тексте письма, опубликованном в Facebook.

Инициативная группа, в состав которой вошли архитекторы, журналисты, историки и общественники города, объявила о готовности разработать дендроплан парка, организовать в 2019 году несколько субботников с посадкой новых деревьев и кустарников, а также сотрудничать с любыми предприятиями, выражающими готовность взять шефство над парком.

Напомним, что в последнее время скандал вокруг парка «Изумрудный» не утихает. В первую очередь горожан возмущает, что на его территории вырубили много деревьев, а в определенный момент ходили слухи, что парк могут отдать под жилую застройку.

ИСТОЧНИК KP.RU