Более 900 километров дорог Алтайского края приведут в нормативное состояние

СЕГОДНЯ 04:43 2019-01-25T04:43:31+03:00

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Во время совещания с участием глав городов и районов министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев озвучил, что в 2019 году в регионе должны привести в нормативное состояние 915 км автомобильных дорог.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Александр Деменьев отметил, что запланированный объем работ составляет 133% к уровню 2018 года.

Помимо этого в текущем году в крае планируется строительство, реконструкция, ремонт и приведение в нормативное состояние 11 искусственных сооружений, а также 65,3 километра улиц в Барнаульской и Бийской агломерациях.

Министр транспорта региона добавил, что субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения распределены в размере 432 миллиона рублей. Ожидаемый объем отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов от акцизов на горюче-смазочные материалы составит порядка 686 миллионов рублей.