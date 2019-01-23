2019-01-23T13:22:20+03:00
Происшествия

На Алтае школьника покусала бешеная собака

САПОЖКОВА Александра
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Собака, больная бешенством, покусала ребенка в Троицком районе.

Как сообщают «Наши новости», она накинулась на ребенка, когда тот решил поиграть с ней в гостях у знакомых. Укусы оказались незначительными, но опасными, сейчас мальчик проходит медицинские процедуры.

В Краевом ветеринарном центре рассказали, что питомцы заражаются бешенством нечасто. Однако, такое случается, и особое внимание на это стоит обратить жителям сел в лесной местности.

- Владелец не должен выпускать гулять свою собаку без надзора, чтобы избежать контакта с дикими и безнадзорными животными, - поясняет Наталья Короннова, замначальника Краевого ветеринарного центра.

По словам специалистов, животных желательно регулярно прививать, к тому же вакцинация бесплатная.

Между тем, к введению карантина по бешенству готовятся в селе Боровлянка Троицкого района, на минувшей неделе его ввели в Волчихинском районе – в селе Солоновка.

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