2019-01-23T12:01:08+03:00
Общество

В Барнауле возобновили строительство Государственного художественного музея

Дарья САВЕНКО
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В Барнауле возобновили строительство Государственного художественного музея Алтайского края.

Как сообщили в пресс-службе регионального Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, подрядная организация приступила к работам в декабре прошлого года. Сейчас там демонтируют часть перегородок и полов, а также проводят усиление конструкций.

На первом этапе планируется установить индивидуальные тепловые пункты, системы отопления, водоснабжения и водоотведения, вентиляции, электрооборудования и электроосвещения и много другое. Общая стоимость работ составляет 611 млн рублей. Выполнить их по контракту необходимо до февраля 2021 года.

После этого будет выполнено благоустройство территории, озеленение и проведены пуско-наладочные работы.

Напомним, что масштабную реконструкцию Государственного художественного музея Алтайского края начали в 2012 году. После реконструкции общая площадь музея составит около 12 тысяч квадратных метров.

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