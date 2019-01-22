«Алтай» потерпел на выезде разгромное поражение от «Мордовии»

СЕГОДНЯ 05:59 2019-01-22T05:59:21+03:00

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Хоккеисты «Алтая» провели повторную выездную встречу против саранской «Мордовии» в рамках Первенства ВХЛ. Увы, барнаульцы вновь не смогли добиться положительного для себя результата.

Примечательно, что как и днем ранее хоккеисты «Алтая» первыми открыли счет, и случилось это уже на второй минуте матча. Автором гола стал Владислав Шляхтов. Спустя десять минут, он же удвоил преимущество барнаульской команды. Еще до первого перерыва «Мордовия» сократила свое отставание в счете до минимума.

Во втором периоде игровое преимущество хозяев стало более ощутимым. В этом игровом отрезке хоккеисты саранской команды забросили три безответных шайбы. В заключительном периоде «Мордовия» продолжила громить заметно обессилевшего соперника. Встреча завершилась со счетом 8:2 в пользу саранской команды.

Следующие матч «Алтай» проведет на своей площадки. 27 и 28 января барнаульцы сыграют с «Ростовом».