2019-01-22T03:57:09+03:00
Общество

Больше 690 млн рублей направят на ремонт объектов культуры

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

На ремонт и строительство объектов культуры в Алтайском крае в этом году направят больше 690 млн рублей.

Предполагается, на эти деньги завершат строительство Рубцовского драматического театра, театра кукол и военно-исторического отдела краеведческого музея, который пострадал в результате пожара в Доме афганцев.

- Значительная часть средств краевого бюджета выделяется на муниципальные объекты культуры. В селе Петропавловское планируется завершить капитальный ремонт Дома культуры. Масштабные ремонтные работы начались в 2017 году. Общая сумма финансирования из краевого и местного бюджета составила около 50 млн. рублей. В этом году на завершение работ в краевом бюджете предусмотрено 13,5 млн. рублей, - сообщает краевое минкультуры.

В 2019 году начнется капитальный ремонт Родинского Дома культуры, Шипуновской детской школы искусств имени В.Т. Христенко. А в селе Шелаболиха и поселке Белоярск планируется приступить к строительству новых культурно-спортивных комплексов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Четыре человека пострадали в Бийске в ДТП с пассажирским автобусом
Водитель ВАЗа устроил массовую аварию в Барнауле
«Алтай» потерпел на выезде разгромное поражение от «Мордовии»
Бывшего гаишника и трех барнаульцев будут судить за мошенничество со страховками
Почти 800 человек приняли участие в барнаульском лыжном марафоне
На ремонт котельных в Алтайском крае направят 100 млн рублей
Уголовное дело возбудили в Барнауле после таинственного исчезновения мужчины
Больше миллиона рублей накопила долги по зарплате директор барнаульской УК
Почти 25: «Алтайкрайстат» подсчитал среднюю зарплату в крае за 2018 год
Жительница Рубцовска все свои сбережения перевела мошенникам
Машина мэра Барнаула стояла на парковке для инвалидов
Еще один барнаулец избежал преследования по «экстремистской» статье
ВТБ Пенсионный фонд заключил договор с агрокомпанией «Сингента»
Бийчане вывешивают сумки за окнами
Пенсионерка потеряла 30 тысяч, пытаясь продать дачный участок
На Алтае хотят построить третью федеральную трассу
Прокуратура: «Евробус-Плюс» выпускал на линию неисправные автобусы
Алтайская лаборатория исследует яйца на патогенные микроорганизмы
Показатели регулярности рейсов «Уральских авиалиний» по итогам 2018 года увеличились на 4%
Когда пройдет «Сибирская Масленица»-2019 в Алтайском крае
На Алтае разработали покрытие, которое упрочняет детали машин
На Алтай-Коксе стартуют конкурсы профессионального мастерства
Стали известны самые популярные книги среди барнаульцев
Коммунисты вышли в желтых жилетах на протестную акцию в Барнауле
Новая современная школа на 550 учащихся открывается в Барнауле
Преподавателя одного из алтайских вузов осудили за взятки
Хоккеисты «Алтая» уступили «Мордовии» на выезде
Власти озвучили планы по ремонту моста на Новом рынке в Барнауле