Больше 690 млн рублей направят на ремонт объектов культуры

СЕГОДНЯ 03:57 2019-01-22T03:57:09+03:00

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На ремонт и строительство объектов культуры в Алтайском крае в этом году направят больше 690 млн рублей.

Предполагается, на эти деньги завершат строительство Рубцовского драматического театра, театра кукол и военно-исторического отдела краеведческого музея, который пострадал в результате пожара в Доме афганцев.

- Значительная часть средств краевого бюджета выделяется на муниципальные объекты культуры. В селе Петропавловское планируется завершить капитальный ремонт Дома культуры. Масштабные ремонтные работы начались в 2017 году. Общая сумма финансирования из краевого и местного бюджета составила около 50 млн. рублей. В этом году на завершение работ в краевом бюджете предусмотрено 13,5 млн. рублей, - сообщает краевое минкультуры.

В 2019 году начнется капитальный ремонт Родинского Дома культуры, Шипуновской детской школы искусств имени В.Т. Христенко. А в селе Шелаболиха и поселке Белоярск планируется приступить к строительству новых культурно-спортивных комплексов.