Бийчане вывешивают сумки за окнами

СЕГОДНЯ 11:46 2019-01-21T11:48:20+03:00

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Фотографией с подписью «Не зря Бийск называют наукоградом» поделился пользователь инстаграма mihabelyash.

На снимке – один из жилых домов. Под двумя окнами на пятом этаже на штырях висят спортивная сумка и рюкзак. Остается только догадываться, зачем горожане вывесили сумки. Возможно, в квартире нет холодильника (или он под завязку забит), и люди таким образом хранят продукты. В советское время, кстати, такую картину можно было увидеть гораздо чаще.

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