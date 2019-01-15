Объявлен конкурс на создание логотипа фестиваля «Шукшинские дни на Алтае»

СЕГОДНЯ 08:47 2019-01-15T08:47:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство культуры Алтайского края объявило о старте конкурса на создание логотипа к предстоящему фестивалю «Шукшинские дни на Алтае».

В ведомстве отмечают, что фирменный стиль, который использовался в последние годы, был разработан еще к 85-летию Василия Макаровича. Со временем он стал узнаваемым и буквально сроднился и теперь плотно ассоциируется с Алтаем. Но время не стоит на месте и изменения неизбежны.

- За последние пять лет произошли изменения и с самим фестивалем – он расширил свои границы, появились новые мероприятия, которые полюбились жителям региона, изменилась концепция формирования делегаций и т.д. Поэтому спустя 5 лет, к очередному юбилею Василия Шукшина было принято решение обновить фирменный стиль, в том числе, чтобы показать, что «Шукшинские дни Алтае» - это фестиваль, который живет и развивается и может быть интересен людям любого возраста, - говорят в Министерстве.

Заявки принимаются до 1 марта включительно. Принять участие в конкурсе могут как физические, так и юридические лица. Логотип должен быть представлен в цветовой и черно-белом решениях. В письмо следует вложить пояснительную записку в свободной форме.

Победителя выберет жюри. С ним будет заключен договор на дальнейшую разработку фирменного стиля фестиваля. Положение о конкурсе можно найти на сайте министерства культуры Алтайского края. Справки по телефону 8(3852) 62-83-31

Напомним, фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» пройдет с 23 по 27 июля. В этом году они посвящен 90-летнему юбилею Василия Шукшина.