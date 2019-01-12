2019-01-12T06:43:25+03:00
Общество

Барнаулке вернут прежнее русло

Сейчас самый низкий уровень воды
Анна СЕМИНА
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Восстановление руслаВосстановление руслаФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Реке Барнаулке, поменявшей свое направление после прошлогоднего паводка, вернут прежнее русло.

Об этом «Нашим новостям» сообщил Анатолий Панченко, первый заместитель главы администрации Центрального района по ЖКХ.

- В результате изменений у нас произошел подмыв существующей дороги, которая у нас есть, в трех местах – это Щетинкина, Ангарский, Краевая. Подмыв повлек за собой обрушение дороги, и угрозу паводка 2019 года – подмыв земельных участков и жилых строений на данных адресах, - говорит представитель администрации.

Прошлой весной поток воды поднял толстый лед, который начал сносить все на своем пути. Он буквально распорол берег из-за чего изменилось русло. Решение восстанавливать его зимой, в январе, было принято исходя из уровня воды в Барнаулке. Сейчас он самый минимальный.

Рабочие отсыпают песок и закрепляют его камнями. Рядом дежурят спасатели.

- Почти два километра по руслу – от шоссе Ленточный бор до гидротехнического сооружения – взяли под наблюдение. Воды стало меньше, и в некоторых местах образовались промоины, - сообщает источник.

Для того, чтобы жители не провалились под воду, опасный участок обнесли лентой. Завершить восстановление намерены к 20-м числам января.

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