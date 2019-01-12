2019-01-12T05:32:40+03:00
Общество

В школах Бийска повысили плату за питание

А потом вернули обратно
Анна СЕМИНА
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Цену за школьное питание будут пытаться снова поднятьЦену за школьное питание будут пытаться снова поднятьФото: Анна СЕМИНА
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В школах города Бийска с начала нового года повысили плату за питание детей на 26,3%.

Как сообщает издание «Бийский рабочий», нововведение коснулось школ, которые обслуживает комбинат питания «Маяк». Если раньше их комплексный обед, состоящий из второго блюда, хлеба и напитка стоил 38 рублей, то теперь 48 рублей. То есть повышение составило 26,3%.

- Льготная категория граждан оплачивала школьное питание по сниженной цене – чуть более 33,85 рубля, из них 18,85 рубля платил город, 15 рублей – родители. С Нового года стоимость родительской доплаты вырастет вдвое и составит 30 рублей, - добавляет источник информации.

В одной из школ объяснили, что удорожание подкреплено официальным обоснованием. Однако после того, как возмущенные родители начали звонить в управление по образованию, ситуация якобы изменилась.

- Никакого повышения нет, – ответила Елена Вирбицкас, начальник управления образования. - На сегодняшний день цены вернулись на прежний уровень. На следующей неделе запланировано совещание по организации питания, будем рассматривать вопросы связанные, в том числе и с оплатой.

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