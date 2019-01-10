2019-01-10T05:17:47+03:00
Общество

На Алтае охранник отправил школьника домой в мороз в летних туфлях

Иван ОЛЕКСЮК
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Охранник горно-алтайской кадетской школы отправил школьника домой в мороз в летних туфлях.

Как выяснилось, мальчик забыл сменку в кабинете и попросил мужчину открыть дверь, но тот, то ли поленился, то ли решил повоспитывать забывчивого ребенка и проигнорировал просьбу ребенка. В результате учащийся четвертого класса шел домой в легкой обуви при температуре -18 градусов. После инцидента родители мальчика обратились в прокуратуру, чтобы наказать виновных.

Все произошло еще в декабре. В среду, 9 января кадетская школа рассмотрела представление прокурора города, внесенное по результатам проверки и решила уволить охранника.

- Охранник не только не стал открывать кабинет, но и не сообщил о данной ситуации педагогам, при этом видя, что ребенок покидает школу в летней обуви, - сообщает прокуратура Республики Алтай.

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