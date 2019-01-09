7-балльные пробки сковали Барнаул в первый рабочий день 2019 года

9 Янв. 2019 2019-01-09T05:09:17+03:00

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С раннего утра среды, 9 января, в Барнауле образовались семибалльные пробки. Таким образом, первый официальный рабочий день 2019 года жители краевой столицы встречают в заторах.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в настоящий момент затруднение движения отмечается на традиционных направлениях. Так на Павловском тракте, на участке от пересечения с улицей Малахова до проезда Фурманова образовалась пробка. Скорость движения здесь не превышает семи километров в час.

Помимо этого серьезная пробка собралась на Советской Армии перед светофором на пересечении с Павловским трактом. Автомобильный поток движется со скоростью всего пять километров в час и пешком быстрее.

Также немного потерпеть придется тем, кто едет через Новый рынок. В данном районе скорость движения по проспекту Ленина не превышает пяти километров в час.