В Барнауле поймали закладчика с картой оставленных наркотиков

СЕГОДНЯ 05:25 2018-12-25T05:25:44+03:00

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Полицейский патруль задержал жителя Барнаула, у которого при себе оказались наркотики – мужчина делал закладки. Также у него обнаружили карту и описание местности, где он оставлял наркотики.

- На экране его сотового телефона сотрудник полиции увидел фотографии, на которых были изображены участки местности, а также текстовое описание. Обвиняемый пояснил, что он является закладчиком наркотических-курительных смесей, данные фотографии были сделаны им для обозначения места нахождения «закладок», - сообщает краевая прокуратура.

Против распространителя наркотиков завели уголовное дело и с обвинительным заключением направили в суд. Теперь он может лишиться свободы на 15 лет и выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.