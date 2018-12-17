2018-12-17T10:08:11+03:00
Общество

Копию свитера Сергея Бодрова продают в Барнауле

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Мастерица Надежда ЗдорноваМастерица Надежда ЗдорноваФото: телеканал "Наши новости"
Изменить размер текста:

Растянутый свитер Данилы Багрова, которого сыграл Сергей Бодров в фильме «Брат», и спустя двадцать лет не выходит из моды. Такой не купить, поэтому мастерицы сами вяжут копии и предлагают купить, например, в качестве подарка на Новый год.

В Барнауле за дело взялась Надежда Здорнова. Она собирала легенду буквально по стежкам.

- Есть форумы, на которых вязальщицы делятся секретами вязания свитера Бодрова. И я даже не могла представить, что есть столько нюансов. Есть особенная пряжа, из которой вяжется свитер, и там не одна ниточка, а две, чтобы был эффект, как в фильме, – рассказывает Надежда.

Надежда две недели искала пряжу - ее снимают с производства, нашла похожую пуговицу, до полного сходства ждала, пока вещь растянется. И в итоге воссоздала тот самый неповторимый шарм вещи, сообщают «Наши новости».

Кстати, оригинал для фильма купили в сэконд-хенде за 35 рублей - бюджет фильма был ограничен, и одежду искали, где придется.

Копию свитера Сергея Бодрова продают в Барнауле

Копию свитера Сергея Бодрова продают в Барнауле

Кадр из фильма

Кадр из фильма

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт