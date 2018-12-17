Копию свитера Сергея Бодрова продают в Барнауле
Растянутый свитер Данилы Багрова, которого сыграл Сергей Бодров в фильме «Брат», и спустя двадцать лет не выходит из моды. Такой не купить, поэтому мастерицы сами вяжут копии и предлагают купить, например, в качестве подарка на Новый год.
В Барнауле за дело взялась Надежда Здорнова. Она собирала легенду буквально по стежкам.
- Есть форумы, на которых вязальщицы делятся секретами вязания свитера Бодрова. И я даже не могла представить, что есть столько нюансов. Есть особенная пряжа, из которой вяжется свитер, и там не одна ниточка, а две, чтобы был эффект, как в фильме, – рассказывает Надежда.
Надежда две недели искала пряжу - ее снимают с производства, нашла похожую пуговицу, до полного сходства ждала, пока вещь растянется. И в итоге воссоздала тот самый неповторимый шарм вещи, сообщают «Наши новости».
Кстати, оригинал для фильма купили в сэконд-хенде за 35 рублей - бюджет фильма был ограничен, и одежду искали, где придется.
Копию свитера Сергея Бодрова продают в Барнауле
Кадр из фильма