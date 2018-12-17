Около 500 млн рублей выделили в Алтайском крае на квартиры детям-сиротам

17 Дек. 05:10 2018-12-17T05:10:50+03:00

Почти 300 человек смогут получить заветное жилье до конца года

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Без малого полмиллиарда рублей выделили в Алтайском крае на покупку квартир для детей-сирот.

Как сообщает сайт «Вести-Алтай», эта сумма почти в два раза превышает ту, которую выделяли на эти же цели в прошлом году. На эти деньги купили 421 квартиру в разных муниципальных образованиях региона. Средняя стоимость одной квартиры составила более миллиона рублей. Отмечается, что очередь сирот на жилье в крае сократится, но проблема по-прежнему остается актуальной.

В настоящее время в Алтайском крае ждут положенное по закону жилье 6700 человек. На исполнении находится почти тысяча судебных решений, обязывающих региональные власти предоставить сиротам положенные по закону бесплатные квартиры.

Известно, что помимо Барнаула новые квартиры для сирот закупают в Бийске, Новоалтайске и Новичихе.