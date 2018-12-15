Чиновник покинул администрацию Барнаула ради новой должности

СЕГОДНЯ 06:36 2018-12-15T06:36:08+03:00

При этом он остался работать в той же сфере

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Теперь уже бывший председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Алексей Бобров ушел из городской администрации по собственному желанию.

Как сообщает «Банкфакс» со ссылкой на начальника пресс-центра городской администрации Екатерину Андрееву, бывший чиновник уже приступил к работе в городском муниципальном казенном учреждении «Архитектура».

В администрации Барнаула Алексея Боброва освободили от занимаемой должности 30 ноября, после того, как он написал заявление об увольнении по собственному желанию. В настоящее время обязанности председателя комитета по архитектуре Барнаула исполняет Сергей Боженко. Вполне вероятно, что именно он в дальнейшем утвердится на этой должности.

Стоить обратить внимание, что именно под руководством Алексея Боброва, возглавляемый им комитет настоял на том, что городу нужен новый Генплан. Чиновники говорили о том, что его необходимо привести в соответствие с действующим законодательством. Между тем, документ, который пришлось корректировать из-за массового недовольства жителей и фактических ошибок проектировщиков, «заморозили» до весны 2019 года.