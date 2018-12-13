Житель Славгорода ответит за насилие, которое совершил более 10 лет назад
Следователи Алтайского края завершили расследование дела, возбужденного в отношении 40-летнего жителя Славгорода. Больше десяти лет он скрывался от правосудия.
Следствие установило, что летом 2007 года он частенько устраивал своей возлюбленной сцены ревности: угрожал убийством, бил, насиловал. По данному факту завели уголовное дело, но боясь загреметь в тюрьму, мужчина сбежал.
- Более десяти лет он находился в федеральном розыске. Предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено в связи с неустановлением его местонахождения, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
И вот в начале сентября этого года производство по уголовному делу возобновили – 8-го числа мужчину задержали в Барнауле, где в последнее время он проживал, тщательно скрывая свою личность. Под тяжестью доказательств, свою вину признал полностью. А между тем ему инкриминируют угрозу убийство, истязание, причинение средней тяжести вреда здоровью и изнасилование.
Дело уже передано в суд.