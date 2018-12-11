15 декабря пройдут два горнолыжных праздника на Алтае

СЕГОДНЯ 14:11 2018-12-11T15:59:43+03:00

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15 декабря на горнолыжных склонах Белокурихи («Благодать») и Тягуна («Берлога») устроят праздники в честь открытия лыжных трасс. К слову, сноубордисты и лыжники уже вовсю катаются здесь. Комплекс «Благодать» ждет любителей-горнолыжников на призовые соревнования, «Верлога» подготовила специальную развлекательную программу.

«Благодать» будет давать призы не только за спортивное мастерство, но и за самый необычный лыжный костюм. На празднике дети устроят флэш-моб, а трассу украсят цветными дымовыми шашками. Специальные подарки комплекс будет давать и за репосты про свое мероприятие. Праздник стартует в 10 утра.

В «Берлоге» праздник начнется в 13.00 выступлением артистов. Гостей также ждут спортивное шоу, организованные конкурсы и развлекательная программа. Участников праздника ждет розыгрыш абонементов на посещение горнолыжного комплекса.