2018-12-09T06:47:05+03:00
Политика

Александр Прокопьев: На съезде «Единой России» президент рекомендовал привлекать молодежь в партию

САПОЖКОВА Александра
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Александр ПрокопьевАлександр Прокопьев
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XVIII съезд "Единой России" прошел 7-8 декабря в Москве. В субботу участники и делегаты много говорили о молодежи

- И это не случайно, - комментирует депутат Госдумы, член Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Александр Прокопьев. - Сегодня у молодого поколения огромный запрос на реализацию своего потенциала - в том числе и в общественной жизни. Не обошел вниманием эту тему в своем выступлении и Президент России Владимир Владимирович Путин. Он рекомендовал привлекать молодежь в Единую Россию, взяв на вооружение уже работающие в стране открытые конкурсы по формированию управленческого состава.

Конкурсный подход создаст равные возможности, сделает кадровые лифты реально работающими. На съезде говорили об обновлении партии, поиске новых идей и подходов для решения тех задач, которые стоят перед страной, волнуют людей.

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