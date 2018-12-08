На Алтае хотят повысить оклад учителям

8 Дек. 05:22 2018-12-08T05:24:36+03:00

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Оклад учителей на Алтае должен составлять не менее 70% в общей зарплатной структуре. Такого мнения придерживается министр образования Алтайского края Максим Костенко. Об этом он сообщил председателю регионального парламента Александру Романенко, когда накануне встречался с ним.

По словам Костенко необходимо изменить структуру оплаты труда сотрудников образования. И первое, что нужно для этого сделать – проанализировать всю структуру зарплаты. Затем определить зоны риска, которые связаны со спецификой муниципалитетов и особенностями разных категорий сотрудников системы образования.

- Так, работники дополнительного образования вызывают у нас наибольшую тревогу и опасение. И завершающий этап — переформатирование самой модели оплаты труда педагогов,- цитирует слова Костенко сайт Алтайского краевого законодательного собрания.