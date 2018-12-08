2018-12-08T05:24:36+03:00
Общество

На Алтае хотят повысить оклад учителям

Костенко и Романенко обсудили зарплаты работников образования
Анна АДАМАЙТЕС
Поделиться:
Фото: пресс-служба АКЗС. Романенко и КостенкоФото: пресс-служба АКЗС. Романенко и Костенко
Изменить размер текста:

Оклад учителей на Алтае должен составлять не менее 70% в общей зарплатной структуре. Такого мнения придерживается министр образования Алтайского края Максим Костенко. Об этом он сообщил председателю регионального парламента Александру Романенко, когда накануне встречался с ним.

По словам Костенко необходимо изменить структуру оплаты труда сотрудников образования. И первое, что нужно для этого сделать – проанализировать всю структуру зарплаты. Затем определить зоны риска, которые связаны со спецификой муниципалитетов и особенностями разных категорий сотрудников системы образования.

- Так, работники дополнительного образования вызывают у нас наибольшую тревогу и опасение. И завершающий этап — переформатирование самой модели оплаты труда педагогов,- цитирует слова Костенко сайт Алтайского краевого законодательного собрания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт