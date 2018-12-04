Бичанин набрал пакет продуктов и вышел из магазина

СЕГОДНЯ 09:45 2018-12-04T09:45:00+03:00

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Полицейские задержали жителя Бийска, который похитил из магазина продукты на три тысячи рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в полицию обратились представители одного крупного сетевого магазина. Они заявили, что посетитель, набрав полный пакет продуктов, демонстративно прошел мимо кассы и вышел из магазина. Ущерб составил около трех тысяч рублей. Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, стражи правопорядка составили описание внешнего вида подозреваемого и разослали ориентировки всем наружным постам полиции.

Уже вскоре по подозрению в совершении грабежа задержали 38-летнего бийчанина, который уже имеет судимость. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело возбудили по статье 161 УК РФ «Грабеж». Под грузом предъявленных доказательств доставленный в отдел мужчина сознался в совершении грабежа и написал явку с повинной.