Бичанин набрал пакет продуктов и вышел из магазина
Полицейские задержали жителя Бийска, который похитил из магазина продукты на три тысячи рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в полицию обратились представители одного крупного сетевого магазина. Они заявили, что посетитель, набрав полный пакет продуктов, демонстративно прошел мимо кассы и вышел из магазина. Ущерб составил около трех тысяч рублей. Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, стражи правопорядка составили описание внешнего вида подозреваемого и разослали ориентировки всем наружным постам полиции.
Уже вскоре по подозрению в совершении грабежа задержали 38-летнего бийчанина, который уже имеет судимость. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Уголовное дело возбудили по статье 161 УК РФ «Грабеж». Под грузом предъявленных доказательств доставленный в отдел мужчина сознался в совершении грабежа и написал явку с повинной.