2018-12-04T09:45:00+03:00
Происшествия

Бичанин набрал пакет продуктов и вышел из магазина

Вскоре его задержали полицейские
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Ущерб составил около трех тысяч рублей.Ущерб составил около трех тысяч рублей.Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

Полицейские задержали жителя Бийска, который похитил из магазина продукты на три тысячи рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в полицию обратились представители одного крупного сетевого магазина. Они заявили, что посетитель, набрав полный пакет продуктов, демонстративно прошел мимо кассы и вышел из магазина. Ущерб составил около трех тысяч рублей. Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, стражи правопорядка составили описание внешнего вида подозреваемого и разослали ориентировки всем наружным постам полиции.

Уже вскоре по подозрению в совершении грабежа задержали 38-летнего бийчанина, который уже имеет судимость. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело возбудили по статье 161 УК РФ «Грабеж». Под грузом предъявленных доказательств доставленный в отдел мужчина сознался в совершении грабежа и написал явку с повинной.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт