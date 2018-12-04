2018-12-04T06:39:22+03:00
Происшествия

Главу сельсовета в Алтайском крае уличили в служебном подлоге

Женщина незаконно оказалась на занимаемой ею должности
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Главу сельсовета в Алтайском крае уличили в служебном подлогеГлаву сельсовета в Алтайском крае уличили в служебном подлогеФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Глава одного из сельсоветов Ельцовского района Алтайского края пошла на служебный подлог ради занимаемой должности.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону, в октябре 2017 года прокуратура Ельцовского района начала проверку законности решения сельского Совета депутатов о назначении на должность главы одного из сельсоветов. Было установлено, что это решение было принято не большинством голосов депутатов от установленной численности, а лишь большинством присутствующих депутатов, что является грубым нарушением регламента.

Чтобы избежать разоблачения глава сельсовета незаконно изготовила новый документ регламента, в который внесла изменения о порядке принятия решения при утверждении на пост главы сельсовета.

В итоге суд признал женщину виновной в служебном подлоге. В качестве наказания ей назначили 10 месяцев исправительных работ условно.

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