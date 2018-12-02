Третьеклассники закидывали камнями проезжающие поезда

СЕГОДНЯ 09:09 2018-12-02T09:12:05+03:00

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В Алтайском крае полицейские нашли хулиганов, которые закидывали проезжающие поезда камнями. Ими оказались третьеклассники.

Как пишет издание «Каменские известия», сообщение о том, что на железнодорожных путях станции Озерки (Тальменский район) находятся посторонние, поступило в дежурную часть Алтайского линейного управления МВД России от машинистов грузовых поездов. Они рассказали, что видели там двух мальчишек.

- Несовершеннолетние накладывали камни на рельсы, обкидывали проходящие поезда камнями, которые находили тут же – на железнодорожной насыпи, – рассказала инспектор по делам несовершеннолетних Алтайского ЛУ МВД России Лариса Андреева.

Личность малолетних хулиганов удалось установить. Ими оказались ученики третьего класса. После занятий вместо того чтобы пойти домой, они пошли на станцию. Ответственность за произошедшее понесут их родители.