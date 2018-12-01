Частный дом горел в Алейском районе

СЕГОДНЯ 15:02 2018-12-01T15:02:44+03:00

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Зима – время пожаров в частных домах, где, как правило, нарушаются правила противопожарной безопасности.

В субботу, 1 декабря, алтайским спасателям пришлось тушить возгорание в частном жилом доме в Алейском районе.

- Сообщение о возгорании поступило в около шести часов утра по местному времени. В 6.13 пожар локализован, в 6:17 ликвидирован. На тушение пожара привлекалось две единицы техники и шесть человек личного состава, - сообщается на сайте Главного управления МЧС по Алтайскому краю.

МЧС России напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких, а также сохранность имущества. В случае обнаружения пожара немедленно обращайтесь в службу спасения с мобильных телефонов по номеру "101".