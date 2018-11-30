2018-11-30T10:57:57+03:00
Общество

Здание бывшего госпиталя в Бийске продают за рубль

А вот начальная цена земельного участка 3,62 млн рублей
Анна СЕМИНА
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Здание купца Михаил КлевцовЗдание купца Михаил КлевцовФото: газеты «Бийский рабочий»
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Здание, в котором некогда размещался госпиталь Министерства обороны РФ, продают в Бийске за один рубль.

Памятник архитектуры появился в 1890 году. Его заказчиком был купец Михаил Клевцов. Здание выполнили в модном тогда стиле эклектики с использованием мотивов русского стиля. Частично он сохранился и до наших дней. В этом здании располагался магазин.

После этого там располагался госпиталь Министерства обороны РФ. Таким его и знают горожане. Однако некоторое время назад медучреждение съехало и пустующее здание облюбовали хулиганы, да бомжи.

Как сообщает сайт издания «Бийский рабочий», минувшим летом мэр города Александр Студеникин пообещал, что в планах местных властей на ближайшие годы значатся реставрационные работы, в том числе здания пассажа купца Клевцова.

И вот сейчас стало известно, что бывший госпиталь и прилегающий земельный участок выставляют на продажу. В документах говорится, что в списке передаваемого имущества здание площадью 1303,4 квадратных метра и участок 1660 «квадратов». Начальная цена лота – 3,62 млн руб. Из них лишь в 1 рубль 18 копеек – стоимость здания госпиталя. Оставшаяся сумма – стоимость земельного участка.

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