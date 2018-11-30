2018-11-30T05:23:11+03:00
Общество

Лучшие десерты создали в Барнауле

Конкурс проходит в рамках «Алтайской зимовки»
Анна СЕМИНА
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Автора лучшего десерта назовут 30 ноябряАвтора лучшего десерта назовут 30 ноябряФото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле завершился первый этап конкурса шеф-поваров на создание лучшего десерта и сегодня, 30 ноября, их оценят эксперты.

В Алтайтурцентре сообщают, что на первом этапе проходило онлайн-голосование обычных зрителей. Оно проходило в группе altzimovka_dessert с 24 ноября. Сегодня же экспертное жюри оценит на свой вкус лучшие десерты и зимние напитки. Причем стоит отметить, что это исключительно безалкогольные напитки. При этом согревающие.

Финал состоится в ресторации «Горная аптека». Жюри будет оценивать внешний вид блюда и его подачу, а также непосредственно презентацию и вкусовые качества зимних десертов и напитков.

- Дегустировать конкурсные блюда будут профи: московский фуд-продюсер Василий Емельяненко, бренд-шеф барнаульского Дома-ресторана «Ясная поляна» Сергей Тернов и основатель Школы барменского искусства MASTERMiX (Барнаул) Андрей Сапсаев, - говорят организаторы.

Победителей также назовут сегодня.

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